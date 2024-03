Fedez, dopo la Ferragni addio anche a Muschio Selvaggio: "Non avrebbe senso"

Non c'è pace per Fedez che, oltre ai problemi coniugali con Chiara Ferragni , deve incassare un altro brutto colpo: Muschio Selvaggio chiuderà presto i battenti . Il popolare podcast del rapper e Davide Marra andrà avanti ancora solo con tre puntate già registrate per poi fermarsi. Lo hanno annunciato gli stessi conduttori, senza fare riferimento alla querelle giudiziaria con Luis Sal .

Muschio Selvaggio, l'annuncio di Fedez e Mr Marra

"Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti", ha spiegato Fedez, mentre Mr Marra ha aggiunto: "Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta". Il podcast da milioni di visualizzazioni è al centro di una controversia giudiziaria tra Fedez e l'ex socio Luis Sal (co-fondatore del podcast, co-autore e co-conduttore fino a maggio 2023). Fedez ha sottolineato di voler continuare con il podcast, mentre il collega lo ha incalzato: “O lo portiamo avanti noi, come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”...