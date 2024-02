Fedez, di Sal in peggio: separazione e causa persa per Mucchio Selvaggio

Nuovi guai per Fedez . Il rapper, reduce dalla separazione con Chiara Ferragni , ha perso la causa intentata contro Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio , format fondato insieme allo youtuber e rimasto in gestione al cantante dopo la lite tra i due. Il tribunale di Milano ha condannato l'artista alla cessione delle sue quote alla società dell'ex collega.

Fedez condannato: la decisione dei giudici

La notizia è stata diffusa con un comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Luis Sal. Con ordinanza del 23 febbraio, la giudice Amina Simonettiha ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l (societa' di Luis Sal, che oltre ad essere stato co-fondatore del podcast, è stato anche co-autore e co-conduttore). Nella nota si legge: "è responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast"...