Fedez tra gli ospiti della nuova edizione di Belve di Francesca Fagnani?

Mancano poche settimane all'inizio della nuova edizione di Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani prenderà il via martedì 2 aprile in prima serata su Rai 2. Sebbene ancora i nomi dei nuovi ospiti non sono stati svelati, le ultime indiscrezioni riportano che tra loro potrebbe esserci anche Fedez.