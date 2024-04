Fedez e Ferragni, l'amore non torna neanche a Pasqua

Prima Pasqua da separati per Fedez e Chiara Ferragni. Mentre l'influencer sta proseguendo la vacanza a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria, il rapper si è concesso qualche giorno di relax a Courchevel, in Francia. Nelle sue ultime Instagram stories Federico Lucia ha mostrato come ha trascorso le festività tra buon cibo, alberghi stellati e auto di lusso.