Chiara Ferragni a Dubai con i figli. Fedez svela la casa da separato e dà l'addio a Muschio Selvaggio

Fedez e la nuova casa e l'addio a Muschio Selvaggio

Tra i disagi del nuovo appartamento del rapper anche quello di avere poco spazio per i vestiti, costringendolo ad accatastarli su uno sgabello. "La mia cabina armadio, già mi manchi", ha scritto Federico Lucia, non perdendo mai la sua ironia prima di andare via dall'appartamento. "Sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?", ha scritto il cantante a commento di uno scatto in cui si vede un letto gigante a forma di mostro con la bocca spalancata. Nelle ultime ore, infine, Fedez ha annunciato tramite delle Instagram stories la fine del suo podcast: "Muschio Selvaggio finisce qui ragazzi. Cioè non so se finisce, passa nelle mani di Luis (Sal, ndr). Io e Marra ci leviamo dai cog***ni".