Fedez, dalla Ferragni alla Ferrari: la svela così sui social, ma il padre...

Fedez, la nuova Ferrari

Un vero acquisto super per Fedez. La Ferrari Roma Spider è infatti un modello che reinterpreta in chiave contemporanea lo stile italiano ripercorrendo gli anni 50 e 60. La vettura in questione è caratterizzata da una grande novità: il tetto è rimovile in tessuto, oltre al motore anteriore, a 54 anni dall’ultima apparizione sulla 365 GTS4. Il prezzo da listino parte da 250.000 euro con motore V8 biturbo con 3,9 litri da 620 Cv e 760 Nm. Lo scatto alla velocità massima superiore è di 320 km/h, mentre riesce a coprire lo 0-100 km/h in 3,4 secondi. Per raggiungere i 200 km/h gliene servono solo 9,7. In ogni caso, considerando che ovviamente potrebbe essere configurata e personalizzata su misura, il prezzo potrebbe superare i 300.000 euro.