Fedez a Belve: prima la gag e poi le lacrime con la Fagnani

Fedez e la gag nei camerini di Belve

Nelle scorse ore il cantante ha postato alcune stories sui social che lo ritraggono nei camerini del programma, dove si è lasciato andare anche da una gag. Dapprima ha inquadrato il camerino di Francesca Fagnani dicendo: "Finalmente sono qui vado a trovare...", poi subito dopo ha cambiato linqudratura, spostando l'obiettivo sulla porta accanto: "Il mio amico Pierluigi Diaco!". Un simpatico siparietto che arriva dopo poche ore quello avvenuto in treno con Barbara d'Urso, incontrata occasionalmente e con la quale ha rivisto alcuni simpatici vecchi video in cui il rapper faceva la parodia dell'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Fedez in lacrime, il racconto a Belve

Secondo quanto appreso e riportato dall'Adnkronos, durante la registrazione della puntata di "Belve", Fedez si sarebbe messo a piangere mentre raccontava della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. Il rapper avrebbe anche spiegato che in accordo con la Ferragni hanno deciso di proteggere i due figli e per questo non mostrano più il loro volto sui social.