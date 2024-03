Barbara D'Urso e Fedez, show sul treno tra parodie e video amarcord

Dopo aver mostrato sui social la sua nuova Ferrari Roma Spider (la prima ad essere consegnata in Italia), Fedez ha documentato le sue giornate fatte di palestra, musica ed incontri inaspettati e casuali, come quello con l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso .

Fedez e Barbara d'Urso: l'incontro e la parodia

Nelle ultime Instagram stories il rapper per celebrare l'incontro con l'ex volto Mediaset ha prima fatto vedere ai followers un passato video in cui faceva la parodia della presentatrice, dove prendeva in giro la tv spazzatura, che lui identificava proprio con quella della D'Urso. Nelle sequenze successive, Fedez ha mostrato ai followers che a vedere quel video c'era al suo fianco proprio la presentatrice, incontrata per caso in treno.

Un incontro casuale che è diventato l'occasione per un ricordo amarcord che ha strappato un sorriso ai tanti fan di entrambi. Nel mentre Chiara Ferragni sta proseguendo la sua vacanza a Dubai insieme ai figli, alla madre Marina Di Guardo e alla sorella Valentina. L'influencer passerà la Pasqua negli Emirati Arabi, all'insegna del sole, del mare e del relax. Nelle ultime storie condivise su Instagram l'imprenditrice digitale ha mostrato alcune delle attrattive locali, tra cui un parco floreale per bambini e l'emozionante gita nel deserto.