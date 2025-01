Berrettini, la rivelazione in tv sul padre e la risalita nella vita "Un punto alla volta"

C'è posta per te è andato in onda sabato 18 gennaio in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento ricco di emozioni, anche grazie alla storia di Andrea e Massimo, padre e figlio che hanno condiviso un toccante momento organizzato dal giovane. La sorpresa è stata fatta con il fine di ricostruire il rapporto tra i due e affrontare insieme il dolore per la perdita della madre, scomparsa nel settembre 2023. In una lettera letta da Maria De Filippi in studio, Andrea ha scritto parole profonde e piene d'amore: "Tu e mamma eravate innamorati, eravate belli da guardare. Lei prima di morire mi ha detto che avrei dovuto starti accanto. Scusa per tutte le volte che non ti ho abbracciato e sono scappato. Questa sera sono qui per dirti che ti voglio bene e che vorrei abbattere questo muro, vorrei che fossimo due compagni di viaggio, mamma avrebbe voluto così“.