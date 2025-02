Elodie in "Gioco Pericoloso": la nuova sfida per lady Iannone è al cinema

Elodie da cantante ad attrice in Gioco Pericoloso

La cantante ha condiviso sui suoi social un trailer di Gioco Pericoloso. La storia ruota attorno a Giada (interpretata da Elodie), una ballerina professionista che sta preparando il suo primo spettacolo da protagonista. La donna è legata sentimentalmente a Carlo (Adriano Giannini), uno scrittore in crisi creativa. La loro relazione viene messa alla prova quando Carlo introduce nella loro vita Peter Drago (Eduardo Scarpetta), un giovane artista emergente. L'incontro con Peter provoca in Giada reazioni inaspettate, poiché l'uomo potrebbe svelare segreti oscuri del suo passato. Il film è prodotto da Grøenlandia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Le riprese si sono svolte tra Roma e la provincia di Latina, creando un'atmosfera intrigante che riflette il mondo dell'arte contemporanea in cui è ambientata la storia.