Sanremo 2025: la scaletta e l'ordine dei cantanti della prima serata del Festival

Tutto pronto per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo , in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio in prima serata su Rai1 . Come annunciato nei giorni scorsi, ad affiancare Carlo Conti nella puntata iniziale della kermesse musicale saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti . Stasera ad esibirsi sul palco dell'Ariston saranno i 29 Big in gara, mentre come super ospiti ci saranno Jovanotti , la cantante israeliana Noa e quella palestinese Mira Awad .

Sanremo 2025, la scaletta dei cantanti della prima serata

L'ordine di apparizione dei cantanti in gara nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è il seguente: Gaia - "Chiamo io; chiami tu"; Francesco Gabbani - "Viva la vita"; Rkomi - "Il ritmo delle cose"; Noemi - "Se t'innamori muori"; Irama - Lentamente; Coma_Cose - "Cuoricini"; Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"; Marcella Bella - "Pelle diamante". Ed ancora: Achille Lauro - "Incoscienti giovani"; Giorgia - "La cura per me"; Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"; Rose Villain - "Fuorilegge"; Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento - "La mia parola"; Olly - "Balorda nostalgia"; Elodie - "Dimenticarsi alle 7". La serata proseguirà con: Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"; Tony Effe - "Damme 'na mano"; Serena Brancale - "Anema e core"; Brunori Sas - "L'albero delle noci"; Modà - "Non ti dimentico"; Clara - "Febbre"; Fedez - "Battito"; Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"; Bresh - "La tana del granchio". Per finire: Sarah Toscano - "Amarcord"; Joan Thiele - "Eco"; Rocco Hunt - "Mille vote ancora"; Francesca Michielin - "Fango in paradiso" e The Kolors - "Tu con chi fai l'amore".