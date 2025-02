Festival di Sanremo 2025: programma delle serate, regolamento e televoto

Mancano poche ore all'inizio della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025, segnando il ritorno di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. Dopo il ritiro di Emis Killa, la competizione vedrà gareggiare 29 artisti nella categoria Campioni, a cui si aggiungeranno i 4 artisti emergenti nella categoria Nuove Proposte. Le cinque serate della kermesse musicale, in onda in prima serata su Rai 1, saranno precedute dal PrimaFestival e seguite dal DopoFestival.