Sanremo 2025, duetti incredibili: tutte le coppie e le canzoni del Festival

Gli altri duetti di Sanremo 2025

Tra le scelte più curiose ci sono quelle di Lucio Corsi (che si cimenterà col Blu dipinto di blu di Domenico Modugno) e Joan Thiele e Frah Quintale (che ci regaleranno atmosfere rilassate con Che cosa c’è di Gino Paoli). Ed ancora: Francesco Gabbani e Tricarico (si esibiranno Io sono Francesco, con un tocco ironico); Coma Cose e Johnson Righeira (L’estate sta finendo, in occasione del 40° anniversario del brano); Marcella Bella e i gemelli Lucia (L’emozione non ha voce, in omaggio al fratello Gianni Bella); Neffa con Guè, Shablo, Tormento e Joshua (Un mash-up di Aspettando il sole e Amor de mi vida). I cantanti che hanno optato per sound internazionali sono: Clara e Il Volo (The Sound of Silence di Simon and Garfunkel); Irama e Arisa (Probabile cover in lingua inglese); Serena Brancale e Alessandra Amoroso: (If I Ain’t Got You di Alicia Keys); Sarah Toscano e Ofenbach (Be Mine).