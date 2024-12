Sanremo 2025, ufficiali i nomi dei big in gara e quando inizia il Festival

Carlo Conti ha annunciato durante l'edizione delle 13,30 del TG1 di domenica 1 dicembre 2024 i nomi dei Big che parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo . L'elenco dei cantanti in gara è stato svelato in diretta televisiva, suscitando grande interesse tra gli appassionati di musica italiana. Ecco la lista completa degli artisti selezionati per il Festival di Sanremo 2025: Achille Lauro , Gaia , Coma Cose , Francesco Gabbani , Willie Peyote , Noemi , Rkomi , Modà , Rose Villain , Brunori Sas , Irama , Clara , Massimo Ranieri , Emis Killa , Sara Toscano .

Ed ancora: Simone Cristicchi, Fedez, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia, Joan Thiele.

Sanremo 2025: quando andrà in onda e le novità

La 75esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda in prima serata su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio 2025. Sono tante le novità introdotte dalla direzione artistica di Carlo Conti. Il focus delle canzoni sarà su tematiche inerenti l'amore e le dinamiche personali, con l'intento di mettere in secondo piano le questioni più controverse che hanno caratterizzato le edizioni precedenti condotte da Amadeus. Tra le altre novità ci sarà anche il ritorno alla distinzione tra le categorie "Campioni" e "Nuove Proposte". Il percorso di avvicinamento al Festival è accompagnato da "Sanremo Giovani", un programma in seconda serata condotto da Alessandro Cattelan, che culminerà con la selezione di quattro artisti emergenti. Questi si sfideranno in due semifinali durante la seconda e terza serata del Festival, con i vincitori che accederanno alla finale prevista per la quarta serata.