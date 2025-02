Dybala a C'è posta per te: il commovente regalo per il tifoso della Roma

Paulo Dybala è stato ospite di C'è posta per te nella puntata andata in onda sabato 22 febbraio in prima serata su Canale 5. Il calciatore della Roma è stato protagonista della storia di Erika , la zia di un ragazzo, Raffaele (grande tifoso giallorosso e dell'argentino), che ha perso la mamma di soli 42 anni. L'argentino, noto non solo per il suo talento in campo ma anche per la sua sensibilità, si è mostrato visibilmente commosso durante il racconto di Maria De Filippi .

Paulo Dybala, il gesto per Raffaele a C'è posta per te

La conduttrice di C'è posta per te ha cominciato a narrare la toccante vicenda dicendo: "Erica ha chiamato C'è Posta per Te per suo nipote Raffaele, che è il figlio di sua sorella Anna che, purtroppo, se n'è andata nel 2021 nel giro di tre mesi. Da quando Anna non c'è più, è diventata lei il punto di riferimento di Raffaele: la chiama quando va a trovare la mamma al cimitero, si confida e piange insieme alla zia e lei, in quei momenti, non riesce a fare nulla, si immobilizza quando invece vorrebbe abbracciarlo". Ed ancora: "Erica non riesce a consolarlo e confortarlo come si deve perché nei suoi occhi rivede quelli di sua sorella Anna. Non vuole che questo succeda mai più perché Raffaele deve sapere che per lei non è un nipote, è come un figlio. Erica ha deciso di chiedere a Paulo Dybala di fare una sorpresa al ragazzo che è tifosissimo della Roma". Dopo il suo ingresso in studio, Dybala si è seduto al fianco di Raffaele, svelando: "Quando si parla di queste cose è difficile, io ho attraversato tutto questo e uno non è mai pronto, ci si deve aggrappare alle persone che ci vogliono bene. Tu hai accanto una persona incredibile e trovare una donna così, come tua zia, è una cosa bellissima, c'è un amore incredibile, per questo voglio darti un mio portafortuna che a me ha sempre aiutato". Il calciatore ha quindi regalato al giovane un pupazzetto ed una sua maglia della Roma.