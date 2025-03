Oscar 2025: la lista completa dei vincitori e i premi

La 97esima edizione dei Premi Oscar si è tenuta domenica 2 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles e ha visto la conduzione di Conan O'Brien.La serata ha registrato il trionfo del film " Anora ", che ha conquistato cinque premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Sean Bake r e Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madiso n. L'evento ha visto la consegna dei riconoscimenti in 23 categorie, stabiliti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), che premiano i film usciti nel 2024. Le votazioni sono avvenute tra l'11 e il 18 febbraio 2025. Gli Oscar alla carriera sono stati assegnati il 17 novembre 2024 al leggendario artista musicale Quincy Jones e alla grande casting director Juliet Taylor.

Oscar 2025: l'elenco completo dei premi attribuiti

Miglior film: Anora

Miglior regia: Sean Baker (Anora)

Miglior attrice protagonista: Mikey Madison (Anora)

Miglior attore protagonista: Adrien Brody (The Brutalist)

Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin (A real pain)

Miglior sceneggiatura originale: Anora

Miglior sceneggiatura non originale: Conclave

Miglior film internazionale: I'm still here (Brasile)

Miglior fotografia: The Brutalist

Miglior colonna sonora originale:The Brutalist

Miglior montaggio: Anora

Migliori costumi: Paul Tazewell (Wicked)

Miglior scenografia: Wicked

Miglior canzone originale: El Mal (Emilia Perez)

Miglior trucco:The Substance

Miglior film di animazione: Flow

Migliori effetti sonori: Dune: Part Two

Migliori effetti speciali: Dune: Part Two Miglior documentario - No other land

Miglior cortometraggio documentario: The only girl in the orchestra

Miglior corto di animazione: In the Shadow of The Cypress