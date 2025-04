Belve 2025, Francesca Fagnani pronta a nuove interviste: ospiti e data 

Belve torna su Rai 2 con una nuova stagione a partire da martedì 22 aprile in prima serata sulla seconda rete della tv di Stato. Francesca Fagnani è pronta a riprendere il suo posto sul celebre sgabello per le interviste "graffianti" a noti personaggi del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore è stato diffuso in rete il promo ufficiale della nuova edizione del programma, rivelando il primo ospite: Sabrina Impacciatore .

Belve, Francesca Fagnani pronta con nuove interviste: da Morrone, a Degan e D'Abbraccio

Nelle immagini diffuse, si vede l'attrice che alla domanda "Come lanceresti la nuova stagione di Belve?" si è gettata per terra prima di commentare: "Rivendicate il diritto di cadere". Un modo ironico e scherzoso che anticipa la sua intervista con Francesca Fagnani, non è del tutto chiaro se Sabrina Impacciatore sarà tra i protagonisti della prima puntata. Secondo TvBlog, tra gli ospiti che faranno parte della nuova edizione di Belve, ci sarebbero anche Michele Morrone, Raz Degan e Milly D'Abbraccio. Al momento non è chiaro chi sarà ospite della prima puntata. Tra gli ospiti della scorsa stagione anche Gianmarco Tamberi, Jovanotti e Taylor Mega.