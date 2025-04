Irma e Lucia Testa: "Come si vive l'omosessualità nella società e nello sport"

Irma e Lucia Testa si sono raccontate senza filtri nel corso dell'ultima puntata di The Couple , andata in onda lunedì 14 aprile. La campionessa olimpica di pugilato e sua sorella Lucia hanno condiviso aspetti intimi del loro legame familiare e delle loro vite sentimentali. La pugile ha ammesso il senso di colpa per i sacrifici compiuti dalla sorella, che ha rinunciato al pugilato per sostenerla: “ Lucia ha mollato lo sport per mantenermi. Mi sono sentita egoista ”.

Irma Testa, le parole sull'omosessualità a The Couple

Confessare la sua omosessualità alla sorella non è stato semplice, Lucia ha spiegato: "Quando me lo ha detto l'ho presa malissimo". Entrambe le sorelle Testa hanno affermato di essere molto legate alle rispettive compagne: "Mi sono innamorata subito di Roberta, ho stravolto la vita per lei" ed ancora: "Alessandra è il mio opposto, ma stiamo bene. Sento che manca qualcosa e questo qualcosa sono i figli. Non vorrei che la maternità sia un rimpianto, ma un obiettivo che ho raggiunto". Durante la trasmissione, le sorelle si sono commosse ascoltando la voce della madre Anna, che si è scusata per non aver potuto garantire loro una piena serenità, ricevendo in cambio parole di gratitudine e affetto. Ilary Blasi, parlando del coming out della pugile, ha chiesto a Irma se ci siano dei più pregiudizi nella società o nello sport. La pugile ha replicato: "Secondo me nella società ci sono più pregiudizi, nel mondo sportivo no. Le persone fuori da questo mondo hanno pregiudizi verso gli atleti omosessuali, non più visti come eroi perché l'omosessualità è percepita come un'imperfezione. Io non la considero una macchia". La puntata si chiude con un messaggio d’amore universale, lanciato da Francesca Barra e Luca Tommasini: “Speriamo arrivi il giorno in cui non sarà più necessario dire chi si ama, ma solo che si ama”.