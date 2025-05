Eurovision 2025, i risultati della prima semifinale: Gabry Ponte vola in finale, Lucio Corsi emoziona

La prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025 si è svolta ieri sera, martedì 13 maggio, presso la St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera . Quindici paesi si sono sfidati per conquistare uno dei dieci posti disponibili nella finale di sabato 17 maggio. L'evento è stato mandato in onda in diretta in Italia in prime time su Rai 2 , su RaiPlay e Rai Radio 2 , con il commento radiofonico di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi, Gabry Ponte e i primi finalisti

I dieci artisti che si sono qualificati dalla prima semifinale sono: Albania con Shkodra Elektronike con 'Zjerm'; Estonia con Tommy Cash ('Espresso Macchiato'); Islanda con Vaeb ('Roa'); Paesi Bassi con Claude ('C'est La Vie'); Norvegia con Kyle Alessandro ('Lighter'); Polonia con Justyna Steczkowska ('Gaja'); Portogallo con Napa ('Deslocado'); San Marino con Gabry Ponte ('Tutta l'Italia'); Svezia con KAJ ('Bara Bada Bastu') e l'Ucraina con Ziferblat ('Bird of Pray'). L'Italia, rappresentata da Lucio Corsi, in quanto membro dei "Big Five", è automaticamente qualificata per la finale. Tuttavia, durante la serata, l'artista si è esibito come ospite presentando il brano Volevo essere un duro, già secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e vincitore del Premio della Critica "Mia Martini". La sua performance ha incluso sottotitoli in inglese, scelta che ha suscitato discussioni sui social media. Gabry Ponte, raprresentante di San Marino, ha entusiasmato ottenendo l'accesso alla finale. La seconda semifinale si terrà giovedì 15 maggio, mentre la finale è prevista per sabato 17 maggio. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1.