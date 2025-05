Fabio Caressa condurrà Money Road: di che si tratta, quando inizio e dove vederlo

Nuova avventura per Fabio Caressa , che dal 29 maggio sarà alla conduzione del nuovo format ' Money Road, ogni tentazione ha un prezzo ',trasmesso su Sky e in streaming su NOW . ll programma è l’adattamento italiano del format internazionale di 'Tempting Fortune' e unisce dinamiche da reality con una tensione narrativa da serie tv.

Money Road: concorrenti, location, montepremi

Protagonisti dello show saranno 12 sconosciuti provenienti da tutta Italia, che dovranno affrontare 12 giorni di trekking estremo nella giungla malese, facendo i conti con difficoltà crescenti, tra le quali anche temperature fino a 40 gradi con 98% di umidità. Il percorso sarà suddiviso in tappe giornaliere e non prevede alcuna ricompensa intermedia: solo una sistemazione di fortuna per la notte e un pasto frugale. Lungo il cammino, i concorrenti saranno messi davanti a numerose prove tra le quali anche quelle riguardanti cibo gourmet, comfort e lusso. Prove che potranno migliorare la loro condizione, ma a spese dell'intero gruppo. Se anche uno solo cede, il prezzo della tentazione verrà sottratto dal montepremi, fissato in trecentomila euro. Nel corso della conferenza stampa tenutasi il 27 maggio a Milano, Fabio Caressa, ex concorrente di Pechino Express, ha commentato: "È una continua tensione tra altruismo e individualismo che porta lo spettatore a chiedersi ogni volta 'Io cosa avrei fatto?"...