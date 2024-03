Pechino Express, la rabbia di Fabio Caressa: "Sono inca**ato nero"

Giovedì 28 marzo è andata in onda in prima serata su Sky la quarta puntata di Pechino Express e ultima tappa in Vietnam. I viaggiatori proseguiranno il loro viaggio in Laos, sotto la guida di Costantino della Gherardesca , affiancato come inviato da Fru dei The Jackal.

Pechino Express, lo sfogo di Fabio Caressa

Nel corso del quarto appuntamento di Pechino Express, i concorrenti in gara hanno affrontano una tappa lunga 454 km, partendo dal tempio sacro di Lao Cai per terminare a Dien Bien Phu. Al tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, i Pasticcieri, vincitori della terza tappa, hanno dato il malus di 15 minuti ai Caressa e di 10 minuti ai Brillanti. Le coppie sono state accompagnate da 8 donne per accompagnarle nel loro villaggio ed è lì che si è tenuta la prima prova, ovvero quella di ricordarsi come fossero vestite ed indossare gli stessi abiti. Terminata la missione ad accoglierli è stato Fru, che al contempo ha assistito anche allo sfogo senza precedenti di Fabio Caressa. Il giornalista sportivo si è non poco inalberato per la guida spericolata dell'autista delle Amiche, che ha fatto dei sorpassi pericolosi su una strada piena di curve sotto la pioggia. Nel suo sfogo Fabio Caressa ha detto: "In montagna con la pioggia...se tu vuoi correre va bene, ma se mi suepri rischi di buttarmi fuori strada e questa cosa non si fa. Se loro voglio rischiare va bene, c'ho mia figlia a bordo. Non è una gara di Formula 1 questa. Sono infuriato". Ed ancora: "Non è più un gioco, ma che ca**o devo venire a rischiare la vita in Vietnam?". Nel mentre la figlia Eleonora ha cercato in tutti i modi di placare l'ira del padre.

I Caressa contro le Amiche

Il giorno dopo si è assistito ad uno scontro tra Fabio Caressa e le Amiche. Il giornalista ha voluto mettere in chiaro con le concorrenti che il suo sfogo della sera prima non era diretto a loro, quanto al guidatore della loro automobile, che con la sua guida spericolata avrebbe potuto causare un incidente che avrebbe coinvolto tutti, anche i Caressa. Da qui la decisione di Fabio di chiedere provvedimenti. Anche le Amiche hanno ammesso di essersi spaventate, ma poi hanno chiosato contro Caressa dicendo: "Non può non avere l'intelligenza di capire che noi in macchina non possiamo sicuramente alla nostra età chiedere ad uno di correre sotto la pioggia". E poi rivolgendosi alla coppia concorrente, Maddalena Corvaglia ha detto: "Certo è che camminavate al centro della strada per non farci passare". Eleonora ha replicato: "No, noi non abbiamo detto niente", mentre l'ex velina ha aggiunto: "Scherzo, sto scherzando".

ItaliaArgentina contro le Ballerine

Altro litigio è avvenuto tra le ItaliaArgentina e le Ballerine, che non le considerano abbastanza forti da arrivare alla successiva tappa in Sri Lanka. Le due coppie hanno ottenuto l'Immunità perché arrivate prime ai due libri rossi della puntata. Rapporti tesi anche per i Giganti, che sono tornati a litigare tra loro per decidere come proseguire il percorso. Dopo aver ricevuto il malus, Antonio Orefice non la prende benissimo: "Che scelta coerente...", ha affermato.

Pechino Express: gli eliminati e i vincitori della quarta tappa

Alla fine della puntata gli eliminati sono stati i Brillanti, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, mentre le 7 coppie ancora in gara sono Fabio ed Eleonora Caressa (I Caressa), Damiano e Massimiliano Carrara (I Pasticcieri), Artem e Antonio Orefice (I Fratm), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (I Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Le ItaliaArgentina) e Megan Ria e Maddalena Svevi (Le Ballerine). A vincere la quarta tappa sono state le Amiche.