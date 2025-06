Totti, l'ex Roma star in Tv: da Sognando Ballando con le Stelle a Roast in Peace

Francesco Totti continua a riservare nuove sorprese e a reinventarsi, consolidando sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo. L’ex calciatore della Roma , amato per la sua autenticità e ironia, sarà protagonista di un nuovo show targato Prime Video dal titolo Rip - Roast in Peace . Si tratta di un format originale, che unisce alla comicità, anche elementi di emozione e parodia, costruito intorno all’idea di un " finto funerale " celebrato in chiave satirica.

Totti protagonista di RIP - Roast in Peace

Il programma prevede che un personaggio famoso venga simbolicamente commemorato da amici, colleghi e celebrità, i quali prendono la parola per condividere aneddoti, ricordi e battute pungenti, in pieno stile roast. Un mix di ironia ed emozioni che promette di conquistare il pubblico, in linea con la vena spontanea e autoironica dell'ex capitano della Roma, perfetto per un ruolo così peculiare. Secondo il settimanale Oggi, questo nuovo impegno televisivo rappresenta anche una fonte di reddito significativa per l’ex calciatore. Il suo cachet sarebbe ben al di sopra della media, attestando così quanto la sua persona sia molto richiesta e apprezzata anche sul piccolo schermo. Lo scorso mese l'ex marito di Ilary Blasi è stato ospite della seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off del più celebre dancing show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In quell'occasione ha fatto il suo ingresso sulle note di We are the Champions, mentre ha terminato il suo intervento con un omaggio sulle note di Grazie Roma.