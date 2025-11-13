Caressa show con le figlie tra sesso e tabù a Gen Zex: "Amore tossico, foto intime e quella volta che una coppia..."

"Cosa succede quando genitori e figli si trovano a fare i conti con il modo (radicalmente diverso) in cui vivono le relazioni amorose, i sentimenti e la sessualità? Con ironia e autenticità, in questa puntata, Martina grazie alla famiglia Caressa affronta il tema del confronto generazionale che non smetterà mai di sollevare domande ma che ha un’unica grande certezza: l’amore... quello tra genitori e figli". Così viene presentata la nuova puntata del podcast sul sesso Gen Zex, condotto da Martina Socrate. Ospiti speciali: Fabio Caressa e le sue due figlie: Matilde ed Eleonora.
Il sexting
"Farsi delle foto intime, mandarle a qualcuno, quindi essere subito possibile oggetto di ricatto, è una delle più grandi scemenze che si possono fare. Chi fa le foto si sottopone inutilmente a un possibile problema che potrebbe evitare". Così Fabio Caressa a proposito del sexting. "I più grandi sanno che la fiducia è riposta in persone che conosci molto bene e senza mai mettere a disposizione delle cose che possono avere delle forti ripercussioni", ha aggiunto. "I telefoni vengono hackerati, le immagini sono ovunque, quindi io sono terrorizzato dall'idea che possiate fare una cosa del genere", ha detto alle sue figlie.
L'aneddoto di Caressa
Caressa ha raccontato un aneddoto su questo tema: "Un giorno arriva una coppia giovane che voleva fare la foto con me. Lui invece di mettere la fotocamera mette lo schermo di lei nuda. Imbarazzatissimo, cerca di levarla, quindi scrollava e me lece vedere tutte. Io non sapevo cosa fare", ha detto tra le risate generali. Come reagisce il telecronista di Sky quando una delle figlie gli confessa di essersi fidanzata? "Non sono geloso come persona, non fa parte del mio modo di essere. Se loro volevano portare un ragazzo a casa lo potevano fare senza nessun problema", ha detto a proposito delle sue figlie, che dal canto loro hanno rivelato di parlare apertamente con i propri genitori circa le loro relazioni.
L'amore ai tempi di Caressa
"Le ragazze hanno un comportamento più disinibito, anche un filo più aggressivo, rispetto agli anni '80 e '90", ha detto Caressa quando le è stato chiesto com'era l'amore ai suoi tempi. Poi ha rivelato che lo preoccupa molto l'amore tossico: "C'era anche da noi ma era diverso, perché c'era il telefono fisso: quindi in famiglia se ne accorgevano e c'era una forma di controllo diversa. Adesso essendoci più intimità perché il cellulare è tuo, avverto di più questo pericolo. Le nostre relazioni erano più controllabili: quindi oggi c'è più libertà ma anche più rischio. Noi vivevamo una mentalità patriarcale, mentre oggi mi sembra che i ragazzi, anche se non tutti, abbiano fatto passi in avanti come forme di rispetto, vedo più parità. Ma il sentimento, con tutti i momenti di gioia e depressione, è lo stesso".
Il pensiero delle figlie
"Mi sembra che oggi ci sia più una cultura della relazione breve, del flirt. Sarà per i social, le app di dating, siamo inondati di una caterva di opzioni che prima non avevi: essendo tutto più veloce le relazioni sono istantanee, fatte apposta per durare poco", le parole di Matilde, figlia maggiore. "Loro non sono mai stati gelosi l'uno dell'altro" - rivela l'altra figlia Elonora riguardo i suoi genitori -. Io ho cercato di prendere da loro quest'aspetto". In casa si parla di sesso? "No, poco", risponde Fabio Caressa. Le figlie spiegano: "Il giusto: se serve la loro opinione in quanto adulti responsabili non c'è problema, ma ci sta che alcune cose rimangano private tra amiche".
Le sofferenze per amore
"Le sofferenze dei figli rimangono molto impresse, ma se non dipendono da te non puoi fare niente, anche se un papà con le figlie femmine ha un senso di protezione. Non bisogna mai sottovalutarle", spiega il telecronista. "Come si ghostava prima? Era facile, scomparivi nel nulla, a meno che non stavi nello stesso gruppo di amici: lì era più complicato", ha aggiunto. Infine, nel 2025 si può parlare di "relazione per sempre"? Secondo Fabio Caressa no: "Perché la relazione è una costruzione quotidiana, si rinnova spesso e devi lavorarci tutti i giorni perché si riesca ad essere felici in due. Se non parli di un problema, a lungo andare diventa ancora più grande, perché te lo rimugini e diventa una ruggine. Ma le due persone devono essere proattive e ascoltare, sennò non si porta avanti una relazione".
