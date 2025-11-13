Caressa show con le figlie tra sesso e tabù a Gen Zex: "Amore tossico, foto intime e quella volta che una coppia..."

"Cosa succede quando genitori e figli si trovano a fare i conti con il modo (radicalmente diverso) in cui vivono le relazioni amorose, i sentimenti e la sessualità? Con ironia e autenticità, in questa puntata, Martina grazie alla famiglia Caressa affronta il tema del confronto generazionale che non smetterà mai di sollevare domande ma che ha un’unica grande certezza: l’amore... quello tra genitori e figli". Così viene presentata la nuova puntata del podcast sul sesso Gen Zex, condotto da Martina Socrate. Ospiti speciali: Fabio Caressa e le sue due figlie: Matilde ed Eleonora .

Il sexting

"Farsi delle foto intime, mandarle a qualcuno, quindi essere subito possibile oggetto di ricatto, è una delle più grandi scemenze che si possono fare. Chi fa le foto si sottopone inutilmente a un possibile problema che potrebbe evitare". Così Fabio Caressa a proposito del sexting. "I più grandi sanno che la fiducia è riposta in persone che conosci molto bene e senza mai mettere a disposizione delle cose che possono avere delle forti ripercussioni", ha aggiunto. "I telefoni vengono hackerati, le immagini sono ovunque, quindi io sono terrorizzato dall'idea che possiate fare una cosa del genere", ha detto alle sue figlie.

L'aneddoto di Caressa

Caressa ha raccontato un aneddoto su questo tema: "Un giorno arriva una coppia giovane che voleva fare la foto con me. Lui invece di mettere la fotocamera mette lo schermo di lei nuda. Imbarazzatissimo, cerca di levarla, quindi scrollava e me lece vedere tutte. Io non sapevo cosa fare", ha detto tra le risate generali. Come reagisce il telecronista di Sky quando una delle figlie gli confessa di essersi fidanzata? "Non sono geloso come persona, non fa parte del mio modo di essere. Se loro volevano portare un ragazzo a casa lo potevano fare senza nessun problema", ha detto a proposito delle sue figlie, che dal canto loro hanno rivelato di parlare apertamente con i propri genitori circa le loro relazioni.