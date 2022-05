Caso Griner, la Wnba le rende omaggio sui parquet

NEW YORK (Stati Uniti) - La Wnba ha annunciato l'intenzione di riconoscere l'importanza della giocatrice delle Phoenix Mercury Brittney Griner attualmente detenuta in Russia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante la stagione 2022, che inizierà venerdì 6 maggio, le iniziali della Griner (BG) ed il suo numero di maglia (42) saranno presenti a bordo campo di tutti i 12 campi della Lega. Queste le parole della commissioner Cathy Engelbert: "Continuiamo a lavorare per riportare a casa Brittney e apprezziamo il supporto che la comunità ha mostrato a BG e alla sua famiglia durante questo periodo straordinariamente difficile". La detenzione di sostanze stupefacenti in Russia può comportare una sanzione massima di 10 anni di carcere, un'udienza è fissata per il 19 maggio.