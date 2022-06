Sacchetti sta con Pozzecco: "Il mio addio? Tifo per l'Italia"

Nessuna polemica, almeno per ora, da parte di Romeo Sacchetti, dopo l'improvviso addio all'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana di pallacanestro. L'ex ct non vuole disturbare il suo successore, Gianmarco Pozzecco, appena insediatosi sulla panchina azzurra: "Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la nazionale - le parole di Sacchetti all'Ansa - io però penso che non sia il momento per parlare ancora, perché ritengo vada rispettata la tranquillità degli azzurri e del loro nuovo allenatore. Quindi semplicemente forza Italia". Sacchetti potrebbe tornare ad allenare la Vanoli Cremona, che ha già guidato dal 2017 al 2020.