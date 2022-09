Malagò: "Bellissima Italia, siamo competitivi a livelli importanti"

È servito l'overtime alla Francia per fare fuori dagli Europei l'Italia di Pozzecco , a un passo dalla semifinale prima del doppio errore dalla lunetta (due tiri liberi falliti) di Fontecchio. Esce comunque a testa alta la Nazionale, capace di far vivere un sogno ad occhi aperti ai propri tifosi. I complimenti arrivano anche da Malagò: "La pallacanestro italiana ha fatto una bellissima figura sotto ogni punto di vista. Abbiamo visto che è competitiva a livelli molto importanti", ha dichiarato il presidente del Coni.

Malagò e il caso provvigioni della Federciclismo

Poi sul caso provvigioni della Federciclismo spiega: "Quanto successo è stato frutto di errori, equivoci. Questo mi sembra un dato di fatto. Abbiamo aperto un audit per verificare la situazione, abbiamo anche ricevuto la relazione del collegio sindacale della federazione e non ci sono elementi per intervenire in modo diverso. Peraltro la gestione amministrativa della federazione è particolarmente virtuosa negli ultimi tempi. La vicenda è terminata".