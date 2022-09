Coppa Italia: sarà Torino la sede della Final Eight 2023

BOLOGNA - Sarà la città di Torino a ospitare la Final Eight 2023 della Coppa Italia di basket. L'annuncio arriva direttamente dal presidente di Lega, Umberto Gandini, che ringrazia tutte le componenti che hanno scelto Torino come sede - non accadeva dalla stagione 2011/12, con il trionfo in finale della Mens Sana Siena su Cantù, poi revocato - : "Grazie a un accordo raggiunto in questi giorni, la competizione verrà giocata a Torino con grande supporto e ringraziamento che vanno al comune di Torino, alla regione Piemonte e alla camera di commercio di Torino che hanno scelto di affiancarci in quello che, assieme al campionato, è uno degli eventi più importanti e qualificanti per i quali le 16 squadre giocheranno nel girone d'andata", afferma Gandini in occasione della presentazione del campionato di Serie A al via sabato 1 ottobre con l'anticipo Treviso-Reggio Emilia.