Basket, mondiale donne: Usa campione per la quarta volta consecutiva!

La squadra femminile degli Stati Uniti ha conquistato il quarto titolo mondiale consecutivo di basket superando la Cina in finale per 83-61. Dopo la vittoria del torneo in Australia, per gli Usa sono ora 11 i titoli iridati (in 19 edizioni) senza subire sconfitte nella competizione dalla semifinale del 2006 contro la Russia (quando persero 75-68). Da allora sono arrivate 30 vittorie di fila. Quella con la Russia è stata anche la loro ultima sconfitta in una grande competizione internazionale (Olimpiadi e Coppa del Mondo), dove la loro serie di successi si estende a 60 partite. Vincitrici dell'oro nelle ultime sette Olimpiadi, le statunitensi sono ad un solo titolo mondiale dal record dell'URSS, che ne vinse cinque consecutive tra il 1959 e il 1975. Seppur ringiovanito (una sola giocatrice sopra i 30 anni) e rinnovato rispetto a Tokyo 2021, con il nuovo allenatore Cheryl Reeve e senza le leggendarie Sue Bird (ritiratasi) e Diana Taurasi (infortunata), il "Team USA" ha dominato, chiudendo il torneo con il miglior attacco (92,5 punti in media a partita), la migliore difesa (55 punti) e vincendo le sue otto partite con una differenza media di 40 punti.