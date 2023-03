Basket, Sassari sfida Varese per il quarto posto. Bucchi: "Possiamo vincerla così" 

Sfida per il quarto posto domani sera al PalaSerradimigni di Sassari fra i padroni di casa della Dinamo Banco di Sardegna e la Openjobmetis Varese, appaiate a quota 24 punti nella classifica di campionato. La gara si giocherà alle 20,45 e sarà una partita da non perdere, che mette di fronte i due migliori attacchi del torneo. La Dinamo ci arriva sulla scia di cinque vittorie consecutive che la hanno rilanciata in chiave playoff: "Sarà una partita bella, affascinante e difficile. Varese è una squadra forte, che sa allargare il gioco e attaccare uno contro uno. Noi dobbiamo controllare il ritmo della gara, limitare il loro contropiede e giocare la nostra pallacanestro, senza fare forzature", dichiara il coach dei sassaresi, Piero Bucchi. "Sarà una gara dal peso specifico molto importante, i ragazzi sapranno trovare le motivazioni giuste per andare in campo, e poi che vinca il migliore".