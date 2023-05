Trainotti: "Cresce un sistema Italia. Avremo il nostro basket"

È riapparso tra i nomi del mercato dirigenti, seguito da Brescia come futuro gm: «Io non ho sentito nessuno e non sono abituato a commentare le voci». Potrebbe avere il part time, ma intanto Salvatore Trainotti prepara l’estate azzurra da direttore delle nazionali



Trainotti, parliamo di avvicinamento al Mondiale.

«Abbiamo la fortuna di partire da un gruppo consolidato agli Europei, che ci ha dato soddisfazioni e ha margini di miglioramento. Il ct Pozzecco qualche modifica la porterà, però è importante che abbiamo un gruppo solido e motivato che ha piacere di venire in Nazionale. Andremo a Manila con umiltà e grande ambizione. Ci ritroveremo il 24 luglio».



Si parla sempre di sistema Spagna. Pozzecco ha detto che stiamo lavorando a uno nostro. C’è un sistema per le giovanili?

«Dal mio arrivo 3 anni fa abbiamo cercato di ricostruire un sistema Italia. Il primo passo è stato tornare con i raduni delle varie nazionali sul territorio. Poi è partito il progetto Academy, rivolto agli Under 14, che nei prossimi anni allargheremo a Under 13 e 15, facendolo diventare triennale. L’obiettivo è ampliare la base dei giocatori che andiamo a valutare e monitorare. E ampliare la nostra presenza sul territorio per ricostruire un sistema unico. Non possiamo avere un verbo unico, ogni allenatore ha un proprio modo, ma principi comuni su possono avere e in quella fascia di età è importante condividerli sul territorio. La fase successiva sarà avere un’idea di basket comune dall’Italia A fino all’Under 16. E il ruolo del ct è cruciale, abbiamo cominciato: Pozzecco è presente a tutti i raduni e comunica con i tecnici».



Come funziona l’Academy?

«In ogni regione, tre-quattro giornate e 4 appuntamenti con gruppi diversi, oppure lo stesso gruppo si trova tre volte insieme, ovviamente in base a ogni regione, che in Italia ha diffusione diversa del basket. Giriamo e proponiamo un modello di allenamenti. Oltre ai responsabili tecnici sono coinvolti gli allenatori dei ragazzi convocati, così condividiamo. In futuro vogliamo offrire momenti di competizione. Far giocare i ragazzi bravi uno contro l’altro: vogliamo organizzare eventi e aumentare la frequenza. Con l’Academy vogliamo anche aiutare le società a portare al basket i talenti fisici».



Ci sono aspettative per le giovanili 2023. In particolare la U16

«Difficile avere aspettative di risultato, noi vogliamo che i ragazzi competano in termini di mentalità, approccio, forza. Abbiamo giovani di valore in ogni annata, nell’Under 18 per esempio Sarr».



Adrian Mathis è italiano. Jalen Montonati: lo è? È nei preconvocati Usa

«Entrambi sono italiani. Su tutti questi ragazzi abbiamo la concorrenza di team Usa. Ma possiamo offrire il nostro programma serio. Possono vivere una bella esperienza e migliorare, giocando in un Europeo con i più forti. Montonati, stando ai contatti in linea teorica dovrebbe esserci».