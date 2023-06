Basket, Mirotic lascia il Barcellona: "Non torno indietro"

"Non è cambiato nulla. Questa è stata la mia ultima partita qui, la gente e la società lo sanno. È stata presa questa decisione e non si torna indietro". Dopo la vittoria sul Real Madrid che ha consegnato il titolo spagnolo al Barcellona, Nikola Mirotic ha confermato il suo addio ai blaugrana. "E' un grande giocatore, fantastico, una bellissima persona ma la situazione è quella che è e per iscrivere i giocatori dobbiamo rispettare il piano di sostenibilità che abbiamo presentato alla Liga", la conferma di Joan Laporta, presidente dei blaugrana.