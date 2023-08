Basket, i 12 azzurri per i Mondiali nelle Filippine

TORINO - Il commissario tecnico degli Azzurri , Gianmarco Pozzecco, ha scelto ufficialmente i 12 giocatori per i Mondiali di basket nelle Filippine , che prenderanno il via per l'Italia il 25 agosto, contro l'Angola a Manila. La lista comprende Marco Spissu, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola e Luigi Datome. Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae, che hanno partecipato all'ultimo raduno, sono stati lasciati liberi.

Il programma della Nazionale

Il programma adesso prevede che la Nazionale si raduni a Roma mercoledì 16 agosto per poi partire per l'Asia il 17. Tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell'esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana e nella terza i padroni di casa delle Filippine.

