Pozzecco: “Datemi addosso ma non toccate i miei giocatori e il mio staff”

"Datemi addosso ma non dite però che sono diseducativo perchè non è vero. Dite che sono anormale e un pazzo ma non toccate i miei giocatori e il mio staff. E non toccate il mio presidente che mi ha trattato come un figlio e al quale dedico la vittoria. Un uomo solo? Io no. I ragazzi sono stati clamorosi, hanno vinto 11 delle ultime 12 partite". Lo ha dichiarato Gianmarco Pozzecco a Sky Sport, dopo il trionfo sulle Filippine ai Mondiali di basket .

"Questo era un girone complicato, siamo andati al preolimpico e abbiamo alzato l'asticella e i ragazzi sono stati straordinari. Il mio presidente ha detto una cosa saggia, in albergo volevo gettarmi dal 36mo piano ma c'erano le finestre chiuse e c'era sempre qualcuno con me per evitare facessi cavolate. Io sono fatto così e non cambierò mai", ha aggiunto dopo la bacchettata del presidente Gianni Petrucci per l'espulsione nella gara persa contro la Repubblica Dominicana e le accuse rivolte agli arbitri. "Ma non parliamo di me. Questi ragazzi sono stati meravigliosi. Abbiamo alzato l'asticella e per questi giocatori non era facile giocare queste partite qua", ha concluso il tecnico dell'Italbasket.

Italbasket, le parole di Tonut, Pajola e Melli

"Sarà importante alla prossima non sottovalutare nessuno. L'approccio mentale oggi era difficile. C'è da fare meglio per la seconda fase. Dobbiamo migliorare in termini di costanza ma siamo stati bravi fin dall'inizio, e oggi volevamo rifarci" ha detto Stefano Tonut a Sky Sport. "Non dobbiamo guardare indietro ma avanti. Secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo dimostrato di porter vincere e perdere con chiunque. Dobbiamo andare avanti con tranquillità", ha aggiunto Alessandro Pajola. "Oggi abbiamo giocato bene di squadra, siamo stati sopra anche di 20 punti. Poi loro poi hanno un po' recuperato ma siamo riusciti a gestirli. Siamo entrati determinati, tesi al punto giusto con l'idea di lavorare sempre insieme e il risultato è arrivato" ha detto Nicolò Melli.