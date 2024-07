Italia, ciao Olimpiadi. La Lituania domina

Pochi punti nelle mani. Troppo pochi per un sogno a Cinque Cerchi. Il primo sabato di giugno, 20 anni dopo l’argento di Atene, comincia con l’urlo di speranza nel futuro dell’Italia Under 17 finalista ai Mondiali contro i super statunitensi, ma finisce a capo chino. L’Italia di Pozzecco si arrende 88-64 alla qualità e alla fisicità della Lituania, che comanda, controlla il ritmo, trova due risolutori alternativi a Domantas Sabonis (6 punti e 3-9 dal campo) in Grigonis e nel solito veterano Kuzminskas. Finisce con un meno 24, emblematico. Eppure l’Italia non aveva cominciato male,con tonut a smazzare assist e gli azzurri capaci di risalire dal 25-35 del 15’ fino al 36-38 siglato dalla tripla di Petrucelli. Ma si ritrova sotto 40-59 e da quel momento non rivede la luce. Nonostante i 15 punti di Gallinari. La verità è che un realizzatore alternativo a Fontecchio l’Italia allo stato attuale non ce l’ha. Dopo i 69 punti contro Porto Rico, lo certificano i 64 della semifinale. Con un altro 6-21 deficitario da tre. A fianco del Gallo c’è il solito Melli. Ma per il resto arriva troppo poco. Anche da Mannion (Spissu 2, Mannion 6, Gallinari 15, Melli 10, Ricci 6, Bortolani in campo 2’, Polonara 7, Pajola 4, Petrucelli 8).