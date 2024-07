Kobe Bryant, mortò il papà Joe: colpito da un ictus, aveva 69 anni

Il basket piange la scomparsa di "Jellybean". A quattro anni dal tragico incidente che coinvolse il figlio Kobe Bryant e la nipote Gianna Maria-Onore Bryant, si è spento all'età di 69 anni Joe Bryant. È questa la notizia diffusa nelle ultime ore dai media americani, che rivelano come l'ex cestista dei Golden State Warriors sia stato vittima di una lunga malattia. Il padre della leggenda del basket ha militato per anni in NBA , selezionato come quattordicesima scelta dai Warrios al primo turno del draft del 1975, per poi passare ai Philadelphia 76ers. Da segnalare anche il suo approdo nel campionato italiano nel 1984 dopo le ultime esperienza negli USA.

Joe Bryant tra NBA ed Italia

L'ex cestista ha trascorso otto anni in NBA dopo esser stato 'pescato' da Golden State al draft. Con i Warriors non giocò nemmeno un minuto in quanto fu subito girato ai Philadelphia 76ers, con cui ha giocato quattro stagioni, prima di passare nel 1979 ai San Diego Clippers fino al 1982. A Houston con i Rockets la sua ultima esperienza in NBA, che gli aprirà le porte per il campionato italiano. Nel 1984 Joe Bryant arriva alla AMG Sebastiani Rieti in SerieA2 insieme a Dan Gay, allenati da Nico Messina, dove resterà fino al 1991 . Fu la prima di cinque stagioni giocate in Serie A2: dopo il biennio a Rieti, passa e resta per un anno alla Viola Reggio Calabia - registrando addirittura 69 punti in una gara del 1987 - e poi due anni alla Maltinti Pistoia. Venne infine ingaggiato dalla Pallacanestro Reggiana con cui disputa due campionati di Serie A1.

Jellybean: la carriera da allenatore dopo il ritiro

Nel 1985 il cestista statunitense vinse due volte il premio come miglior giocatore dell'All Star Game italiano: un traguardo raggiunto soltanto da lui e Micheal Ray Richarson. Dopo il ritiro è diventato allenatore. Dal 2005 al 2007 allena le Los Angeles Sparks in WNBA. Nella stagione 2008-09 ha allenato i Tokyo Apache nella Eastern Conference della Bj League. Dal 3 luglio 2009 doveva essere l'allenatore della Nuova Sebastiani Basket Rieti, squadra di Serie A italiana ma dopo il trasferimento del team a Napoli l'allenatore fu sostituito con Franco Marcelletti.