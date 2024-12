Banchi si dimette, caos Virtus Bologna: cosa sta succedendo

BOLOGNA - L'avventura di Luca Banchi alla guida della Virtus Segafredo Bologna sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Secondo indiscrezioni, il coach toscano avrebbe comunicato allo spogliatoio la sua decisione poco prima della conferenza stampa post-partita a seguito della sconfitta in Eurolega contro l'Alba Berlino per 90-88, ko che lascia la Segafredo all'ultimo posto (2-11) in classifica. Dopo l'ottimo avvio nella scorsa annata con le V Nere, il tecnico 59enne ha vissuto una situazione completamente diverso in questo inizio di stagione causa un mercato frettoloso e non di prima fascia che continua a faticare a trovare la quadra. Marco Belinelli e Toko Shengelia si sarebbero opposti alla volontà del Ct della Lettonia ma la decisione sembrerebbe irremovibile, oggi la Virtus si allena per prepare al sfida di venerdì contro la Stella Rossa dell'ex Teodosic. In attesa di ufficialità da parte del club bianconero sarebbero tre i nomi dei candidati alla successione: l'ex Sasha Djordjevic, Sasa Obradovic (esonerato dal Monaco in questo inizio stagione) e Marco Ramondino ex Tortona.