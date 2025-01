LeDay firma l’impresa di Milano  

MILANO - Zach LeDay moltiplica sé stesso per trascinare Milano all’impresa contro i campioni d’Europa del Panathinaikos Atene 87-75. Il lungo con la “zainetto” dell’Armani gioca da LeDay e anche da Mirotic (infortunato) nello stesso momento e così nessuno sente la mancanza del suo compagno di reparto, perché l’asso dell’Olimpia fa davvero il doppio lavoro chiudendo con il record di 33 punti (eguagliata la prestazione di Barcellona). Sono tutti punti pesantissimi: 12 di seguito nella striscia che porta l’Armani al primo sostanzioso vantaggio (nel secondo periodo), altri 16 sono per il secondo tempo, con 9 decisivi nel finale di gara. Milano dunque grazie a LeDay, all’energia intelligente di Gillespie e Caruso e con un contributo davvero positivo di Mannion e Shields può togliersi una bella soddisfazione e dimenticare il -44 contro l’Efes Istanbul dello scorso turno. Una vittoria di squadra, con un leader. Il Pana per una sera è Sloukas più Nunn e poco altro. Per l’EA7 una vittoria che nasce anche dalla difesa che sale di colpi nel secondo tempo, con Milano che davanti non sbaglia mai (7-11 dall’arco nella ripresa). Il resto si chiama Zach LeDay: «Grazie alla squadra e al coach. Sulla mia partita io cerco di controllare quello che posso controllare e di mettere in campo la mia mentalità da guerriero. Contro i campioni d’Europa sapevamo che avremo dovuto fare del nostro meglio ed è quello che abbiamo fatto stasera».