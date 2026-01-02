Niang, oltre il basket c'è solo la Juve: "È la mia squadra, Pogba idolo e fonte d'ispirazione"

"All'inizio mi faceva un po' strano, perché avendo vestito la maglia della Fortitudo per cinque anni, anche se erano i miei anni giovanili, mi ha fatto un po’ effetto". A dirlo è Saliou Niang , intervenuto al vodcast 'Amadori Protein Talk' prodotto in collaborazione tra Gruppo Amadori e Lba e giunto alla seconda puntata che, dopo il debutto con Dino Meneghin , vede ospite l'ala della Virtus Bologna. Queste le parole del cestista azzurro, ex Aquila Trento e Fortitudo Bologna: "È tutto molto bello, perché Bologna è, secondo me, il miglior posto per giocare a basket in Italia, per il modo in cui viene vissuta la pallacanestro. Adesso sono molto contento di vestire la maglia bianconera della Virtus, per me è un onore" (la versione integrale dell'intervista verrà trasmessa lunedì 5 gennaio in pay tv sul canale Sky Sport Basket e in streaming sulle piattaforme Spotify Amadori, LBATV e il canale YouTube della Lega Basket Serie A).

Niang: "Pogba il mio idolo"

E a proposito di maglia bianconera, Niang, noto tifoso della Vecchia Signora, ha risposto sulle proprie passioni sportive che lo hanno visto alternare il parquet ai campi da calcio. Non è infatti un caso che fra i suoi idoli ci sia l'ex centrocampista della Juventus Paul Pogba, con cui ha inoltre condiviso lo stesso ruolo sul terreno di gioco. "Ho giocato a calcio per due anni, mi ispiravo molto a lui e tifo Juventus. Poi ho giocato centrocampista anch'io, prima di spostarmi poi definitivamente sul basket". Infine, il ricordo del premio MVP della partita di EuroBasket 2025 vinto in occasione del successo della nazionale italiana contro la Georgia: "Questo è stato uno dei momenti più belli dell'Europeo, un’emozione incredibile".

Pogba: numeri e trofei

Alla Juve dal 2012 al 2016 e ancora dal 2022 al 2024 (ciclo condizionato dalla lesione al menisco a cui hanno fatto seguito altri infortuni e la squalifica per doping), Pogba ha accumulato 190 presenze complessive, chiudendo con un bilancio di 34 gol e 40 assist. Nel sul palmarès con Juve e Manchester United, il francese - oggi al Monaco - vanta 1 Europa League, 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e 1 Fa Cup, oltre che un mondiale e una Nations League conquistati con la maglia della Francia.