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Tabù Derthona: adesso Treviso sogna la salvezza

La Nutribullet dell'ex JP Macura supera la Beltram per 91-86: Sassari e Cantù sono a due punti
Federico Bettuzzi
1 min
Tabù Derthona: adesso Treviso sogna la salvezza© CIAMILLO

Esistono campi più o meno impossibili, palasport in cui vincere è utopistico. Per il Derthona, il Palaverde di Villorba è esattamente quel tipo di arena stregata: sei partite tra A2 e LBA e soltanto una vittoria datata 29 gennaio 2023. Quando ancora JP Macura vestiva il bianconero, mentre sulla panchina di Treviso gi&agra

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