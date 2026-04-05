Tabù Derthona: adesso Treviso sogna la salvezza

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Esistono campi più o meno impossibili, palasport in cui vincere è utopistico. Per il Derthona, il Palaverde di Villorba è esattamente quel tipo di arena stregata: sei partite tra A2 e LBA e soltanto una vittoria datata 29 gennaio 2023. Quando ancora JP Macura vestiva il bianconero, mentre sulla panchina di Treviso gi&agra
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