Tabù Derthona: adesso Treviso sogna la salvezza

Esistono campi più o meno impossibili, palasport in cui vincere è utopistico. Per il Derthona, il Palaverde di Villorba è esattamente quel tipo di arena stregata: sei partite tra A2 e LBA e soltanto una vittoria datata 29 gennaio 2023. Quando ancora JP Macura vestiva il bianconero, mentre sulla panchina di Treviso gi&agra