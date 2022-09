La Spagna di Scariolo vince Eurobasket 2022: battuta 88-76 la Francia in finale

BERLINO (Germania) - La Spagna di Sergio Scariolo è campione d'Europa per la quarta volta: i campioni del Mondo in carica, in piena rivoluzione generazionale dopo gli addii, negli ultimi anni, dei fratelli Gasol, del Chacho Rodriguez e di Navarro, continuano a fare incetta di successi internazionali grazie ai fratelli Hernangomez, a Lorenzo Brown, a Jaime Pradilla e a Rudy Fernandez. Battuta 88-76 la Francia nella finale di Eurobasket 2022, in un match che descrive in breve i tredici anni di successi, inframezzati dai due anni di inter-regno di Orenga, del tecnico italiano: gioco per concetti, imprevedibilità e flessibilità, molte varianti, e libertà ai giocatori di esprimere la loro creatività. Spagna che parte subito bene, vincendo 23-14 il primo quarto con Willy Hernangomez già con 8 punti nello score, e dilaga nel secondo grazie alla vena realizzativa dalla lunga del fratello Juancho. La Francia prova a ridestarsi con le giocate di Fournier e Heurtel e torna a -10 alla fine del secondo quarto (47-37 all'intervallo). L'attacco spagnolo si inceppa momentaneamente, e Yabusele riduce il gap a cinque punti in avvio. Da grande squadra, però, la nazionale spagnola esce fuori da un time out completamente rinvigorita e torna a comandare di nove a 10' dal termine: sono le giocate di Juancho Hernangomez e Lorenzo Brown a mettere in cassaforte il risultato nell'ultimo quarto e a regalare a Scariolo il suo quinto successo internazionale sulla panchina degli iberici.