Basket, Varese e Brindisi avanzano nelle qualificazioni in Champions

Avanza anche la Happy Casa

Dopo Varese, anche Brindisi conquista l'accesso in semifinale alle qualificazioni della FIBA Basketball Champions League. Alla Gloria Sports Arena di Antalya, l'Happy Casa ha battuto 77-74 (24-22, 19-10, 17-28, 17-14) la CSM-CSU Oradea, tre volte campio la CSM-CSU Oradea ne di Romania. La squadra biancazzurra, adesso, affronterà in semifinale, venerdì 29 settembre, la vincente della sfida Heroes Den Bosch-BC Gottingen in programma questa sera.Soltanto una squadra, alla fine, conquisterà l'accesso alla Champions. In caso di eliminazione dalle qualificazioni della FIBA Champions League, la Happy Casa Brindisi parteciperà di diritto alla regular season FIBA Europe Cup.