Basket, Eurocup: al Brescia non riesce la rimonta, il Bourg en Bress vince 71-69

BRESCIA - Il Bourg en Bress batte Brescia 71-69 al PalaLeonessa e conquista la quarta vittoria in altrettanti incontri di Eurocup. Esattamente come in campionato, prosegue con un andamento altalenante il rendimento della Germani, che nella competizione continentale ha sin qui collezionato due vittorie e due sconfitte. Costanti i francesi, avanti 20-16 al termine del primo quarto, 39-34 all'intervallo e 58-47 alla terza frazione, poi subiscono la reazione di nervi dei lombardi, cui non bastano ben quattro cestisti - Caupain, Della Valle, Odiase e Massinburg - in doppia cifra.