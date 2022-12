Eurocup, Willis trascina Venezia: Bursaspor ko, De Raffaele è 2°

VENEZIA - Vittoria casalinga dell'Umana Reyer Venezia nella settima giornata del Gruppo A di Eurocup maschile. Sul parquet del Palasport Taliercio, i lagunari si sono imposti in un duello tra seconde della classe per 78-65 (20-18, 34-31, 63-48 i parziali) sui turchi del Frutti Extra Bursaspor, finalisti della passata edizione. Miglior realizzatore dei veneti è stato Derek Willis, a referto con un bottino personale di 19 punti, uno in più di Mitchell Watt che si ferma a 18. Per i turchi prestazione da 24 punti per Onuralp Bitim.