Milano sbanca Villeurbanne in Eurolega: terzo posto ancora possibile

LIONE (Francia) - Vittoria "storica" per l'Olimpia Milano, che per la prima volta espugna l'Astroballe di Villeurbanne in Eurolega, conquistando un successo che potrebbe rivelarsi prezioso in chiave sorteggio dei play-off. In Francia è come da tradizione battaglia e la squadra di Messina, menomata dalle assenze tra COVID e infortuni, si impone con un soffertissimo 81-80. E' la ventunesima vittoria per i meneghini nella regular season, un risultato che meriterebbe la piazza d'onore, ma che resta appeso all'esito del match di domani tra Bayern Monaco e Real e che verrebbe confermato in caso di sconfitta degli spagnoli. Fondamentale l'apporto di Delaney, che chiude con 24 punti a referto.