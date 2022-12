MILANO - L'Olimpia Milano vince ancora in Eurolega: a capitolare questa volta è il Valencia. I ragazzi di Messina hanno sempre avuto la gara in mano, soprattutto dopo aver dominato il primo quarto. Ancora protagonista Billy Baron con i suoi 24 punti messi a segno. Agli spagnoli non basta la grande prova del montenegrino Dubljevic autore di 26 punti. Testa ora al prossimo appuntamento del 6 gennaio quando Milano sarà ospite dell'Olympiakos.