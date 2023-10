Eurolega, la Virtus con la carica di Polonara. Banchi: "È con noi"

BOLOGNA - Saluti, sorrisi e abbracci. La visita di Achille Polonara ai compagni di squadra all'Arcoveggio illumina la vigilia della sfida col Monaco. I social della Virtus hanno rilanciato le immagini di un Achi rilassato e disteso dopo l'operazione di lunedì per la neoplasia , rilevata grazie al controllo antidoping in Supercoppa. Ancora non si hanno proiezioni sui tempi di recupero, ma si respira un certo ottimismo nell'ambiente bianconero.

La squadra di Luca Banchi è attesa alla prima raffica di impegni della stagione: 5 partite nell'arco di 10 giorni (13-22 ottobre); le prime due in trasferta appunto in Costa Azzurra e a Trento. Seguiranno poi le gare interne con Alba e soprattutto Stella Rossa, per terminare con Sassari prima di rifiatare. Naturalmente per i tifosi l'appuntamento centrale sarà il ritorno di Milos Teodosic da avversario con la maglia della Belgrado biancorossa, sua casa madre. I biglietti del PalaDozza sono in via di esaurimento, ma è facile ipotizzare che ci sarebbe stato il pienone anche nella più capiente arena in Fiera, se fosse stata già disponibile. La Virtus vi farà ritorno il 3 novembre contro l'Efes.

Bologna affronta Monaco

Dopo aver raggiunto le Final Four l'anno scorso, il Monaco ancora privo dell’ex All Star Nba Kemba Walker («Ma presto sarà pronto», annuncia il club) ha perso la gara di esordio col Valencia, lamentando in particolare i troppi punti concessi agli spagnoli su rimbalzi offensivi. La Virtus ha in bocca il sapore dell'occasione perduta con lo Zalgiris, squadra tosta ma che avrebbe dovuto lasciarci le penne se le V Nere avessero prodotto una partita più continua. Una delle due stasertraa muoverà la classifica, e i punti contano già, poiché quando si tirerà la riga, alla fine di una stagione regolare presumibilmente molto equilibrata, la somma farà il totale, Totò dixit.