Olimpia Milano, impresa in Eurolega: Real Madrid battuto 81-76

L'Olimpia Milano ferma il Real Madrid

Il primo quarto si chiude 23-19 per i padroni di casa, che poi all'intervallo vanno sul +19 (48-29). Nella ripresa, il Real Madrid dell'ex di lusso Sergio Rodriguez, autore di 9 punti, applauditissimo dal pubblico di casa, prova a risalire la corrente approfittando degli errori al tiro dei ragazzi di Ettore Messina e fa paura. Ma all'ultima sirena il tabellone recita 81-76 e il Forum può esplodere di gioia. In classifica, i Blancos restano al comando ma fermi a quota 44 punti, a +22 sull'EA7 Emporio Armani, per cui il discorso play-in non è ancora chiuso.

In arrivo la Coppa Italia