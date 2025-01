Milano show: quota 100 è abitudine. Shields super 

MILANO - L’Olimpia Milano caccia via i fantasmi tedeschi e stavolta travolge l’Alba Berlino 100-68, in un’altra gara senza sbavature dominata segnando ancora 100 punti. È la quarta gara nelle ultime cinque in tripla cifra realizzativa per i milanesi. L’EA7 in un terzo periodo da incorniciare guidato da Shavon Shields annienta la fioca resistenza dei tedeschi. È il capitano dell’Olimpia a firmare il break che spacca in due la partita: Shields che segna 12 dei suoi 16 punti finali nei primi 5 minuti della ripresa. Mirotic poi manda in scena il suo consueto show balistico (21 punti con 3-3 dall’arco per chiudere definitivamente i conti nel quarto periodo), LeDay è imprendibile in uscita dalla panchina e con il contributo di Brooks e Bolmaro, ebbene Milano è ingiocabile per l’Alba. Gli ospiti rispetto per esempio alla vittoriosa rimonta dell’andata, non hanno mezzi per provare l’ennesimo sgambetto alla squadra di coach Ettore Messina. Milano passa dal 47-43 della pausa lunga al 78-53 del 30’, in 10 minuti (31-10 il parziale) in cui emerge chiaramente la differenza di valori e obiettivi.