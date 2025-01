Una Virtus Bologna indomita: il Bayern si inchina

Non vale un trofeo, e probabilmente nemmeno un prolungamento del cammino europeo vista la distanza siderale dal play-in. Eppure il successo di Monaco di Baviera si guadagna un posticino nell’immensa storia della Virtus Bologna, complici i contorni epici assunti attraverso il turbante di Alessandro Pajola, che torna in campo con un’enorme fasciatura e diventa l’eroe del successo con la consueta prova a tutto campo sublimata dalla tripla del +12 (59-71). Prima del canestro del massimo vantaggio, il play azzurro aveva contribuito ad “accendere” la Virtus con il tuffo su una palla vagante di metà primo quarto, nel quale non trova la sfera ma una ginocchiata involontaria di Giffey, che apre l’arcata sopraccigliare di Pajola. Il quale però non si arrende, così come la V nera di fronte a una stagione così ricca di inconvenienti da apparire stregata (l’ultimo, il riacutizzarsi della borsite al gomito di Zizic, come se non bastasse l’assenza di Clyburn). Un’annata così difficile che la rimonta finale del Bayern, fino al -2, sembra preludio a un’altra beffa e invece Shengelia – al secondo match dopo lo stop l’ulcera, a proposito di contrattempi – difende il colpaccio con cinque tiri liberi. "Sono orgoglioso della squadra – dice il georgiano - ringrazio lo staff per come mi ha rimesso in piedi e i compagni per la fiducia".