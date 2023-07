Banchero: "Sognavo di giocare per gli Usa. Italia? Il Covid ha cambiato tutto"

Niente Italia: Paolo Banchero indosserà la divisa degli Usa ai Mondiali di basket in programma dal 26 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Il campione degli Orlando Magic ha motivato così la sua scelta in un’intervista con Tim Reynolds per Associated Press: "Ogni giorno a casa vedevo la foto di mia madre (Rhonda Smith, ndr) con la maglia di Team USA appesa in taverna. Quello era letteralmente uno dei miei sogni più grandi: giocare per la nazionale americana".